WebCatalog
SiYuan

SiYuan

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: ld246.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SiYuan в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

SiYuan — это настольное приложение для создания заметок Markdown Block-Reference и Bidirect-Link, которое поддерживает Windows, Mac и Linux, может использоваться непосредственно в браузере и поддерживает адаптацию для мобильных устройств.

Веб-сайт: ld246.com

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