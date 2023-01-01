Simplenote — приложение для создания заметок с поддержкой Markdown. Помимо кросс-платформенных приложений, к нему можно получить доступ через большинство веб-браузеров. Simplenote имеет внешний доступный API, позволяющий писать другие клиенты: виджет Dashboard macOS DashNote; nvPY, кроссплатформенный клиент SimpleNote; среди других. Кроме того, программа Notational Velocity для macOS и утилита ResophNotes для Windows также могут синхронизироваться с Simplenote.

Веб-сайт: simplenote.com

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