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Summify

Summify

summify.io

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Summify в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Самый быстрый способ суммировать видео YouTube. Подкасты, ток-шоу, интервью, документальные фильмы и многое другое! Попробуйте Summify AI, чтобы получить ключевые моменты и выводы, обобщить и легко преобразовать видео YouTube в различные формы с помощью инструмента с искусственным интеллектом.

Веб-сайт: summify.io

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