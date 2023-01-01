Recall позволяет обобщать и сохранять любой онлайн-контент в вашу личную базу знаний. С помощью Recall вы можете суммировать видео YouTube, сообщения в блогах, PDF-файлы, статьи или любой другой онлайн-контент.

Веб-сайт: getrecall.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Recall, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.