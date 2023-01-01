WebCatalog
Recall

Recall

getrecall.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Recall в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Recall позволяет обобщать и сохранять любой онлайн-контент в вашу личную базу знаний. С помощью Recall вы можете суммировать видео YouTube, сообщения в блогах, PDF-файлы, статьи или любой другой онлайн-контент.

Веб-сайт: getrecall.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Recall, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Publer

Publer

publer.io

Video Tap

Video Tap

videotap.com

Proust

Proust

proust.app

Swipebucket

Swipebucket

swipebucket.io

Summify

Summify

summify.io

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

SEO Writing AI

SEO Writing AI

seowriting.ai

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

Verblio

Verblio

verblio.com

AtOnce

AtOnce

atonce.com

Blogcast

Blogcast

blogcast.host

Fliki

Fliki

fliki.ai

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности