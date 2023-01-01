Думайте, пишите, систематизируйте свои мысли на основе карточек и вкладок. Приложение для веб-заметок, позволяющее структурировать и обогащать все ваши мысли в одном месте.

Веб-сайт: xtiles.app

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