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Planr

Planr

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Веб-сайт: planr.com

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Planr — это корпоративное SAAS-решение, использующее передовой искусственный интеллект для прогнозирования доходов и показателей продаж, выявляя скрытые блокировщики, которые помогут вам и вашей команде ускорить рост продаж. Planr дает вам мгновенный доступ к объективному и интеллектуальному представлению о прогнозируемом доходе в сравнении с будущими целями с точностью 96%. Инструмент Planr на базе искусственного интеллекта, используемый генеральными директорами, инвесторами и лидерами, обеспечивает объективное научное представление ваших данных и прогнозирует ваш доход NTM с точностью 96%. Категории Planr включают: Управление корпоративной эффективностью, Управление компенсациями, Маркетинговую аналитику, Планирование продаж и операций, Управление эффективностью продаж и Управление персоналом.

Категории:

Business
Аналитические платформы

Веб-сайт: planr.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Planr, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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kluster.com

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