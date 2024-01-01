Planr — это корпоративное SAAS-решение, использующее передовой искусственный интеллект для прогнозирования доходов и показателей продаж, выявляя скрытые блокировщики, которые помогут вам и вашей команде ускорить рост продаж. Planr дает вам мгновенный доступ к объективному и интеллектуальному представлению о прогнозируемом доходе в сравнении с будущими целями с точностью 96%. Инструмент Planr на базе искусственного интеллекта, используемый генеральными директорами, инвесторами и лидерами, обеспечивает объективное научное представление ваших данных и прогнозирует ваш доход NTM с точностью 96%. Категории Planr включают: Управление корпоративной эффективностью, Управление компенсациями, Маркетинговую аналитику, Планирование продаж и операций, Управление эффективностью продаж и Управление персоналом.

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Веб-сайт: planr.com

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