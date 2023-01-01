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Forma.ai

Forma.ai

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Веб-сайт: forma.ai

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Forma.ai повышает эффективность продаж благодаря точному, динамичному управлению компенсациями и оптимизации доходов, точно адаптированному к вашему бизнесу и вашей модели продаж. Наш уникальный подход с использованием расширенного интеллекта предоставляет последовательные и достоверные данные о стимулах вашим отделам продаж, финансов и расчета заработной платы, чтобы они могли прекратить создавать формулы, рассчитывать и проверять и начать по-настоящему развивать бизнес. Forma.ai превращает сложную систему вознаграждения за продажи в ваш самый мощный рычаг для роста выручки.

Веб-сайт: forma.ai

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