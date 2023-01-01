Salescomp может облегчить вашу жизнь, автоматизировав процесс компенсации продаж. Учет и администрирование комиссий и планов стимулирования автоматизированы Salescomp на основе ряда настраиваемых правил, включая назначение сотрудника, продолжительность и тип транзакции. Кроме того, программное обеспечение предлагает продавцам тщательный анализ предыдущих доходов и прогнозируемого дохода. В результате продавцы получают доступ к оценкам заработной платы на основе предполагаемых закрытых соглашений, что позволяет им подготовиться к различным сценариям компенсации. В результате продавцы могут быть поощрены и мотивированы на реализацию своего истинного потенциала заработка. Теперь вы можете избавиться от всех электронных таблиц, в которых часто возникают ошибки, и ваш отдел продаж будет чувствовать себя более уверенно, если вы предоставите им точные и прозрачные платежи.

Веб-сайт: salescomp.com

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