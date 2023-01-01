QCommission — мощное и гибкое программное обеспечение для комиссионных продаж. Он точно рассчитывает вознаграждение ваших продавцов и уменьшает ошибки, связанные с электронными таблицами и ручными методами. Это позволяет вам рассчитывать комиссионные сразу после окончания комиссионного периода и экономит много времени. Он может подробно и ясно сообщать о рассчитанных комиссиях. QCommission позволяет администратору компенсаций устанавливать в системе получателей платежей, продукты, клиентов, планы, стимулы, квоты, частоту платежей и т. д. Это позволяет устанавливать правила зачисления и расчета различных льгот. Это помогает вводить или импортировать в систему транзакции по результатам и рассчитывать поощрения так часто, как это необходимо. Транзакции производительности могут обрабатываться, зачисляться и рассчитываться так часто, как это необходимо, даже несколько раз в день. Корректировки транзакций могут быть сделаны и обработаны в системе. Возможность полной и всесторонней отчетности позволяет пользователю сообщать обо всех расчетах в очень подробной форме. QCommission соответствует требованиям GDPR, SOC и может продемонстрировать соответствие.

Веб-сайт: qcommission.com

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