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QCommission

QCommission

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Веб-сайт: qcommission.com

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QCommission — мощное и гибкое программное обеспечение для комиссионных продаж. Он точно рассчитывает вознаграждение ваших продавцов и уменьшает ошибки, связанные с электронными таблицами и ручными методами. Это позволяет вам рассчитывать комиссионные сразу после окончания комиссионного периода и экономит много времени. Он может подробно и ясно сообщать о рассчитанных комиссиях. QCommission позволяет администратору компенсаций устанавливать в системе получателей платежей, продукты, клиентов, планы, стимулы, квоты, частоту платежей и т. д. Это позволяет устанавливать правила зачисления и расчета различных льгот. Это помогает вводить или импортировать в систему транзакции по результатам и рассчитывать поощрения так часто, как это необходимо. Транзакции производительности могут обрабатываться, зачисляться и рассчитываться так часто, как это необходимо, даже несколько раз в день. Корректировки транзакций могут быть сделаны и обработаны в системе. Возможность полной и всесторонней отчетности позволяет пользователю сообщать обо всех расчетах в очень подробной форме. QCommission соответствует требованиям GDPR, SOC и может продемонстрировать соответствие.

Веб-сайт: qcommission.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением QCommission, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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