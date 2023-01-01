Commissionly — это первое облачное веб-приложение для управления комиссиями и компенсациями за продажи, которое на 100 % ориентировано на малый и средний бизнес. Наши несложные инструменты импорта данных, целевой план и план вознаграждений на основе мастеров, а также инструменты настройки комиссий означают, что вы можете приступить к работе за считанные минуты. Наш многофункциональный продукт удовлетворит все ваши потребности в комиссионных, какими бы сложными они ни были. У нас есть возможность создавать комиссии на основе дохода или продукта, фиксированные или многоуровневые комиссии, повторяющиеся комиссии, разделенные комиссии, повышающие и понижающие комиссии и даже матричные комиссии. Мы также адаптируемся к вашим потребностям, если у вас есть уникальный план компенсации. Вы и ваши получатели платежей можете получить доступ к своей информации через нашу веб-панель из любого места, и вы можете легко создавать отчеты для быстрого расчета сумм комиссионных выплат. Зарегистрироваться Сегодня!

Веб-сайт: commissionly.io

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