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Amalia

Amalia

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Веб-сайт: amalia.io

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Amalia.io способствует росту благодаря оптимизированной системе вознаграждения за продажи. Наше решение для управления эффективностью продаж обеспечивает прозрачность, которая поддерживает мотивацию отделов продаж, и автоматизацию, которая позволяет финансовым и операционным отделам уделять больше времени инициативам, добавляющим ценность. Европейский лидер Amalia.io делает больше, чем просто управляет комиссией. Мы выступаем в качестве единого источника достоверной информации для более чем 40 организаций, которые используют наши действенные данные об эффективности продаж для обоснования своих стратегических бизнес-решений и решений о кадрах.

Веб-сайт: amalia.io

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