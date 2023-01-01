«Независимо от того, являетесь ли вы генеральным директором или вице-президентом по продажам, план компенсации продаж, вероятно, является самым мощным инструментом, который у вас есть для реализации стратегии продаж». Марк Роберж, вице-президент по продажам Hubspot. Qobra позволяет автоматизировать расчет, обмен и проверку ваших комиссий! Хватит тратить время на Excel, уменьшите количество ошибок и повысьте мотивацию продаж благодаря наглядности в реальном времени! CRO, руководитель отдела продаж, отдел продаж, для ваших отделов продаж Qobra — это инструмент, который будет стимулировать и повышать эффективность ваших продаж.

Веб-сайт: qobra.co

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