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Kennect

Kennect

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Веб-сайт: kennect.io

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Kennect — это ведущая платформа стимулирования для предприятий, которым требуется простое решение для управления сложными компенсационными планами. Он не только автоматизирует расчет стимулов для администратора, но также предоставляет торговым представителям полную видимость их поощрительных выплат в режиме реального времени. Благодаря интеллектуальной функции подталкивания теперь вы можете быть уверены, что ни один из ваших представителей не упустит свои квоты.

Веб-сайт: kennect.io

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