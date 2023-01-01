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ElevateHQ

ElevateHQ

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Веб-сайт: elevate.so

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ElevateHQ — это программное обеспечение для комиссионных продаж, созданное для растущих команд продаж. Но мы не ограничиваемся автоматизацией комиссий с продаж. ElevateHQ предназначен для усовершенствования того, как компании используют стимулирование продаж для мотивации своих сотрудников. Мы считаем, что отличные результаты достигаются только тогда, когда люди мотивированы, и наш продукт является просто продолжением этой философии. На более повседневном уровне наш продукт устраняет тяжелую работу, связанную с ручным расчетом стимулов для продаж, и позволяет компаниям экспериментировать с вариантами, которые работают для каждого представителя, а не только для лучших исполнителей.

Веб-сайт: elevate.so

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