SparkPlug — это платформа управления стимулированием продаж сотрудников для специализированных розничных сетей, ресторанов и брендов потребительских товаров. SparkPlug напрямую интегрируется с POS-системами обычных предприятий, чтобы автоматизировать практически каждый аспект реализации и масштабирования программы стимулирования. Механизм стимулирования SparkPlug, управляемые выплаты и инструменты управления торговым продвижением позволяют розничным торговцам и ресторанам оптимизировать и автоматизировать стимулирование продаж, спонсируемое поставщиками, для своих сотрудников.

Веб-сайт: sparkplug.app

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