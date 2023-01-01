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SmartWinnr

SmartWinnr

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: smartwinnr.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

SmartWinnr — это комплексная платформа, которая позволяет вашим отделам продаж быть в курсе последних знаний о продуктах, гарантирует единообразный обмен сообщениями во время взаимодействия с клиентами и одновременно увеличивает продажи. SmartWinnr полностью интегрирован с Salesforce.com. Мы используем - Геймифицированные ключевые показатели эффективности для увеличения продаж - Отслеживание стимулов в режиме реального времени для большей наглядности и прозрачности - Тесты на основе искусственного интеллекта и регулярное подкрепление для расширения знаний - Постоянное обучение для улучшения взаимодействия с клиентами

Веб-сайт: smartwinnr.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SmartWinnr, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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