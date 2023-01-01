Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

incentX — это многофункциональная облачная платформа, которая предоставляет все инструменты, необходимые для планирования, управления и расчета вашей программы поощрений, включая комиссии, скидки, роялти, возвраты счетов и возвратные платежи. И самое главное, он интегрируется с вашими существующими системами бухгалтерского учета/ERP, обеспечивая бесперебойную и комплексную работу.

Веб-сайт: incentx.com

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