Sales Cookie — это простое в использовании облачное решение для управления всеми аспектами вашей комиссионной программы — от регистрации участников до разработки плана стимулирования и персональных информационных панелей. Файлы cookie для продаж предоставляют возможности корпоративных решений по доступной цене и удобству для пользователей малого и среднего бизнеса. От разработки плана стимулирования до поддержки мультивалютности или регистрации пользователей — вы найдете все необходимые функции и гибкость.

Веб-сайт: salescookie.com

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