WebCatalog

Harviist

Harviist

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Веб-сайт: harviist.com

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At Harviist we believe that in order to cut through the noise, the future of effective marketing lies in authentic, organic, and trustworthy recommendations. In order to harness the power of customer referrals, we have created a simple and affordable plug-in platform that will enable you to create and track referral campaigns in just a few clicks. 83% of potential customers trust the recommendations of friends and family, with referred customers showing a 37% higher retention rate (Nielsen). Customer Referral Marketing facilitates and encourages these peer-to-peer recommendations by providing channels and campaigns that make it easier for the customer to talk about your product or service

Категории:

Business
Customer Advocacy Software

Веб-сайт: harviist.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Harviist, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Talkable

Talkable

talkable.com

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

ReferralCandy

ReferralCandy

referralcandy.com

Smile.io

Smile.io

smile.io

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

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