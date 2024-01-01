Distil — это новаторский маркетинговый инструмент, который анализирует ваши данные и позволяет вам общаться со всей аудиторией как с отдельными людьми. Когда вы очищаете свой маркетинг, вы отсекаете шум и улавливаете суть того, что ищут ваши клиенты и потенциальные клиенты, какие каналы они предпочитают и в какое время они наиболее отзывчивы. Нет необходимости бороться с машинным обучением или сложным анализом данных, поскольку Distil легко сочетается с существующими инструментами вашей кампании, чтобы раскрыть мощь ваших маркетологов и коммерческих творческих мыслителей.

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Веб-сайт: distil.ai

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