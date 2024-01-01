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ZoomMail

ZoomMail

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Веб-сайт: zoommail.co.uk

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Zoom Mail began life in 2017 and was founded by David Hazzard and Gary Calladine. David has worked in email marketing for the past 20 years, empowering businesses with the benefits of email marketing technology. Gary, cut his teeth in advertising sales migrating to refining digital strategies to drive performance and increase global yield. Zoom Mail makes creating a responsive email campaign simple from its brilliant easy-to-use drag and drop editor to quickly track your campaign’s open and click rates.

Категории:

Business
Программное обеспечение для персонализации

Веб-сайт: zoommail.co.uk

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ZoomMail, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Emma

Emma

myemma.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

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Taximail

Taximail

taximail.com

MailBluster

MailBluster

mailbluster.com

Postcards

Postcards

designmodo.com

Abyssale

Abyssale

abyssale.com

Cordial

Cordial

cordial.com

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