Goodlord — это отмеченная наградами платформа для сдачи в аренду, которая работает вместе с вашей CRM и позволяет управлять всем процессом аренды в одном месте, от отправки письма с предложением до сбора арендной платы, что гарантированно экономит время и деньги вашего агентства.

Веб-сайт: goodlord.co

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