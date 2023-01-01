WebCatalog
Recruitive

Recruitive

posting.recruitive.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Recruitive в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Recruitive Ltd — ведущий британский поставщик комплексных облачных программных решений для подбора персонала, предназначенных для HR, рекрутинговых команд и менеджеров по найму, которые значительно расширяют путь кандидата. Наша отмеченная наградами технология позволяет вам управлять всем процессом подбора персонала самостоятельно. Мы предлагаем облачное программное обеспечение ATS для подбора персонала, программное обеспечение для адаптации и индивидуальные веб-сайты по карьере - настоящее комплексное решение. Запросите бесплатную демонстрацию сегодня.

Веб-сайт: posting.recruitive.com

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