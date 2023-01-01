WebCatalog
Vacancy Filler

Vacancy Filler

app.vacancy-filler.co.uk

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Vacancy Filler в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

ATS следующего поколения, Vacancy Filler, позволяет рекрутерам быстро предоставлять кандидатам лучший опыт. Полностью автоматизированный и фирменный, он оснащен такими инструментами, как модуль агентства, кадровый резерв, запрос на набор, SJT и тесты, проверка анкетных данных, рекомендации, видеопоказ и адаптация — и все это подкреплено мощным пакетом BI Analytics. Работая с Vacancy Filler, вы будете иметь собственного менеджера по работе с клиентами, поддержку пользователей и кандидатов в Великобритании, а также интеграцию с вашей системой управления персоналом. И многое другое!

Веб-сайт: vacancy-filler.co.uk

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Vacancy Filler, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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