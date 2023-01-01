Intelifi — аккредитованная компания по проверке биографических данных, обслуживающая проверку биографических данных при приеме на работу более чем в 10 000 компаний по всей стране, включая кадровые агентства, учреждения здравоохранения и кадровые агентства. Наше фирменное программное обеспечение EMERGE находится в пятом поколении и стало ведущим программным обеспечением для проверки при приеме на работу в отрасли. Благодаря более чем 40 различным поставщикам данных, нескольким интеграциям ATS и сильной команде старших разработчиков компания Emerge была признана PBSA ведущим поставщиком услуг по проверке анкетных данных.

Веб-сайт: emerge.intelifi.com

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