Kamana предоставляет ориентированное на пользователя программное обеспечение для подбора персонала для медицинских кадровых компаний, медсестер и смежных медицинских работников.

Веб-сайт: kamana.app

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