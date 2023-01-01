WebCatalog
MyMind

MyMind

mymind.org

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MyMind в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

MyMind — это первая и крупнейшая смешанная модель психиатрической помощи в Ирландии, которая ставит Ирландию на передний план инноваций в области психического здоровья. MyMind предоставляет консультации и психотерапию лично и онлайн со 120 специалистами в области психического здоровья, говорящими на разных языках.

Веб-сайт: mymind.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MyMind, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Antidote Health

Antidote Health

antidotehealth.com

Hello Alpha

Hello Alpha

helloalpha.com

Cerebral

Cerebral

cerebral.com

My HealtheVet

My HealtheVet

myhealth.va.gov

Greenspace

Greenspace

greenspacehealth.ca

Talkspace

Talkspace

talkspace.com

Gympass

Gympass

gympass.com

Doctor On Demand

Doctor On Demand

doctorondemand.com

Mira Health

Mira Health

talktomira.com

Omada Health

Omada Health

omadahealth.com

Elemy

Elemy

elemy.com

Lyra

Lyra

lyrahealth.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности