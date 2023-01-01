MyMind — это первая и крупнейшая смешанная модель психиатрической помощи в Ирландии, которая ставит Ирландию на передний план инноваций в области психического здоровья. MyMind предоставляет консультации и психотерапию лично и онлайн со 120 специалистами в области психического здоровья, говорящими на разных языках.

Веб-сайт: mymind.org

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