WebCatalog
Cerebral

Cerebral

cerebral.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Cerebral в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Cerebral предлагает онлайн-терапию, оценку психического здоровья и квалифицированную помощь по вашему графику. Включает визиты к врачу по поводу тревоги, депрессии, бессонницы и т. д.

Веб-сайт: cerebral.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cerebral, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Doctor On Demand

Doctor On Demand

doctorondemand.com

Meditopia

Meditopia

meditopia.com

MyMind

MyMind

mymind.org

Hello Alpha

Hello Alpha

helloalpha.com

Greenspace

Greenspace

greenspacehealth.ca

Gympass

Gympass

gympass.com

The Wildest

The Wildest

thewildest.com

Antidote Health

Antidote Health

antidotehealth.com

Lyra

Lyra

lyrahealth.com

Mira Health

Mira Health

talktomira.com

Roundtrip

Roundtrip

roundtriphealth.com

PlushCare

PlushCare

plushcare.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности