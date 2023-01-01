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Doctor On Demand

Doctor On Demand

doctorondemand.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Doctor On Demand в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Службы телемедицины Doctor On Demand предоставляют медицинскую помощь в режиме онлайн для неотложной помощи, психического здоровья и терапии. Нужно обратиться к врачу сейчас? Вы пришли в нужное место. Doctor On Demand предлагает круглосуточную неотложную помощь и запись на онлайн-терапию в течение нескольких дней. Телемедицина, которой можно доверять.

Веб-сайт: doctorondemand.com

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