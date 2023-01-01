WebCatalog
MediBuddy

MediBuddy

medibuddy.in

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MediBuddy в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Загрузите MediBuddy для всех ваших медицинских нужд. Онлайн-консультации врачей, запись на лабораторные анализы, доставка лекарств, корпоративные медицинские и оздоровительные услуги — мы заботимся о каждой потребности в области здравоохранения.

Веб-сайт: medibuddy.in

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MediBuddy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Sema4

Sema4

sema4.com

PlushCare

PlushCare

plushcare.com

Doctor On Demand

Doctor On Demand

doctorondemand.com

Lemonaid

Lemonaid

lemonaidhealth.com

CareCredit

CareCredit

carecredit.com

Elemy

Elemy

elemy.com

MedlinePlus

MedlinePlus

medlineplus.gov

Felix Health

Felix Health

felixforyou.ca

Skylight

Skylight

skylight.org

Parsley Health

Parsley Health


PatientPop

PatientPop

patientpop.com

Babylon Health

Babylon Health

babylonhealth.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности