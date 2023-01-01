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Bullhorn

Bullhorn

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Веб-сайт: bullhorn.com

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Bullhorn — мировой лидер в области программного обеспечения для кадровой отрасли. Более 10 000 компаний полагаются на облачную платформу Bullhorn для обеспечения своих кадровых процессов от начала до конца. Компания Bullhorn со штаб-квартирой в Бостоне и офисами по всему миру возглавляется основателями, и в ней работает более 1000 человек по всему миру.

Веб-сайт: bullhorn.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Bullhorn, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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