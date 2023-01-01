WebCatalog
Celonis

Celonis

celonis.cloud

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Celonis в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Управление исполнением и интеллектуальный анализ процессов от Celonis. Мы выявляем и устраняем недостатки, которые вы не видите. Быстро начните работу с Celonis EMS и масштабируйтесь бесконечно.

Веб-сайт: celonis.cloud

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Celonis, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

escape

escape

app.escape.tech

Wincher

Wincher

app.wincher.com

Spocket

Spocket

app.spocket.co

Peech

Peech

app.peech-ai.com

Rocket Matter

Rocket Matter

rocketmatter.net

Soreal.AI

Soreal.AI

soreal.ai

Civitai

Civitai

civitai.com

Stitch Fix

Stitch Fix

stitchfix.com

DMARC Digests

DMARC Digests

dmarcdigests.com

Sucuri

Sucuri

dashboard.sucuri.net

Google Search Ads 360

Google Search Ads 360

searchads.google.com

Acts246

Acts246

acts246.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности