Watershed — это корпоративная климатическая платформа. Измерьте свой углеродный след, сообщите о результатах и ​​примите меры по сокращению выбросов — начиная прямо сейчас.

Веб-сайт: watershed.com

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