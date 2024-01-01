Sweep — это платформа управления данными об устойчивом развитии. Его ведущее на рынке программное обеспечение на базе искусственного интеллекта помогает организациям понимать все внефинансовые данные по всему их бизнесу и цепочке создания стоимости, чтобы управлять растущими требованиями к раскрытию информации и принимать меры для достижения устойчивых бизнес-целей. Компания Sweep, основанная Рэйчел Делакур, Янником Чейзом и Рафаэлем Гуллером, сотрудничает с корпоративными, средними и финансовыми учреждениями по всему миру, в число клиентов входят L’Oreal, Lacoste и Hewlett Packard. Компания Sweep сертифицирована B Corp и является членом Коалиции лидеров по ценообразованию на выбросы углерода Всемирного банка, France Invest и Международной ассоциации торговли выбросами.

Категории :

Веб-сайт: sweep.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sweep, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.