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Sweep

Sweep

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Веб-сайт: sweep.net

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Sweep — это платформа управления данными об устойчивом развитии. Его ведущее на рынке программное обеспечение на базе искусственного интеллекта помогает организациям понимать все внефинансовые данные по всему их бизнесу и цепочке создания стоимости, чтобы управлять растущими требованиями к раскрытию информации и принимать меры для достижения устойчивых бизнес-целей. Компания Sweep, основанная Рэйчел Делакур, Янником Чейзом и Рафаэлем Гуллером, сотрудничает с корпоративными, средними и финансовыми учреждениями по всему миру, в число клиентов входят L’Oreal, Lacoste и Hewlett Packard. Компания Sweep сертифицирована B Corp и является членом Коалиции лидеров по ценообразованию на выбросы углерода Всемирного банка, France Invest и Международной ассоциации торговли выбросами.

Категории:

Business
Программное обеспечение для лотерей

Веб-сайт: sweep.net

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