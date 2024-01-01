WebCatalog

Sweeppea

Sweeppea

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: web.sweeppea.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Решение для лотерей с полным и самообслуживанием: Sweeppea упрощает проведение рекламных акций с призами, которые привлекают потенциальных клиентов, повышают вовлеченность и продажи. Sweeppea позволяет пользователям связываться с клиентами через мобильные устройства с помощью текстовых лотерей. Sweeppea — это запатентованная технология для создания азарта при лотереях, создания базы данных мобильных абонентов и обмена контентом и рекламными акциями.

Категории:

Productivity
Программное обеспечение для лотерей

Веб-сайт: web.sweeppea.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sweeppea, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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