Решение для лотерей с полным и самообслуживанием: Sweeppea упрощает проведение рекламных акций с призами, которые привлекают потенциальных клиентов, повышают вовлеченность и продажи. Sweeppea позволяет пользователям связываться с клиентами через мобильные устройства с помощью текстовых лотерей. Sweeppea — это запатентованная технология для создания азарта при лотереях, создания базы данных мобильных абонентов и обмена контентом и рекламными акциями.

Категории :

Веб-сайт: web.sweeppea.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sweeppea, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.