WebCatalog

Batimatech

Batimatech

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Веб-сайт: batimatech.com

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Batitech — это некоммерческая организация (НКО), выступающая в качестве катализатора сообщества строительства, технологий и устойчивого развития, чья миссия — способствовать инновациям, сотрудничеству, гибкости и интеграции лучших цифровых решений в бизнес-экосистеме и учреждениях Batitech.

Категории:

Business
Услуги технологических исследований

Веб-сайт: batimatech.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Batimatech, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

G2

G2

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SparkToro

SparkToro

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teQatlas

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Lumose Marketplace

lumosemarketplace.com

EBSCO Information Services

EBSCO Information Services

ebsco.com

buyr

buyr

buyr.com

Baymard

Baymard

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ABI Research

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Pangea.ai

Pangea.ai

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Omdia

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