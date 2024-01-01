Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Batitech — это некоммерческая организация (НКО), выступающая в качестве катализатора сообщества строительства, технологий и устойчивого развития, чья миссия — способствовать инновациям, сотрудничеству, гибкости и интеграции лучших цифровых решений в бизнес-экосистеме и учреждениях Batitech.

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Веб-сайт: batimatech.com

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