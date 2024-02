Qualifio enables large brands and media to engage audiences across digital channels via 50+ templated interactive formats (quizzes, contests, surveys, tests, animated games, etc.). With stringent adherence to the GDPR, the platform allows the collection of rich first-party data that can be pushed to a client's wider technologies for data enrichment. More than 400 enterprises currently use Qualifio including TF1, Nestl, PepsiCo, PSG, MediaMarkt, LOral, RTL, etc.

Категории :

Веб-сайт: qualifio.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Qualifio, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.