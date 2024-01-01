Платформа устойчивости водных ресурсов для измерения, реагирования и отчетности о рисках, связанных с водой. - Доступ к лучшим в своем классе данным о рисках, связанных с водой, и экспертным знаниям в области водных ресурсов. - Экономьте время от сбора данных о воде до отчетности и действий. - Согласовывать действия с заинтересованными сторонами для принятия мер по устранению водных рисков.

Веб-сайт: waterplan.com

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