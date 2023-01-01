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Teamgate

Teamgate

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Веб-сайт: teamgate.com

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Teamgate — это просто умная CRM для продаж, способная обеспечить ваш успех. Вооружен рядом интеллектуальных интегрированных функций; такие как Mailchimp, Zendesk, Quickbooks, Zapier и многие другие, отмеченное наградами программное обеспечение Teamgate предоставляет вашему отделу продаж как простоту, так и возможность органического развития вашего бизнеса. Уже три года подряд Teamgate признается на международном уровне и получает множество наград за исключительное обслуживание и поддержку клиентов, удобный интерфейс, а также входит в число лидеров в мире программного обеспечения CRM для продаж.

Веб-сайт: teamgate.com

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