WebCatalog
Brilliant Pala

Brilliant Pala

brilliantpala.org

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Brilliant Pala в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

С момента своего создания в 1984 году Центр блестящих исследований достиг высот совершенства, о чем свидетельствует симфония постоянно растущих похвал и блесток славы, воздаваемых ему каждый год. Сейчас «Бриллиант» стал номером один среди именитых тренерских центров.

Веб-сайт: brilliantpala.org

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