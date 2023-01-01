С момента своего создания в 1984 году Центр блестящих исследований достиг высот совершенства, о чем свидетельствует симфония постоянно растущих похвал и блесток славы, воздаваемых ему каждый год. Сейчас «Бриллиант» стал номером один среди именитых тренерских центров.

Веб-сайт: brilliantpala.org

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