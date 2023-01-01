Kaufland — немецкая сеть гипермаркетов, входящая в состав Schwarz Gruppe, которой также принадлежит Lidl. Гипермаркет напрямую переводится на английский как «покупка земли». Свой первый магазин он открыл в 1984 году в Неккарзульме и быстро расширился, став крупной сетью на территории бывшей Восточной Германии.

Веб-сайт: kaufland.com

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