Lidl предлагает высококачественный выбор отечественных и международных товаров для тех из вас, кто хочет совершать покупки дешево и без усилий. Лидл Финляндия Фонд Лидл и Ко. KG — немецкая международная сеть дисконтных магазинов, которая управляет более чем 11 000 магазинов в Европе и США.

Веб-сайт: lidl.fi

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lidl Suomi, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.