WebCatalog
Bulbapedia

Bulbapedia

bulbapedia.bulbagarden.net

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Bulbapedia в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Бульбапедия — это энциклопедия покемонов, в которую каждый может внести свой вклад. С момента своего запуска в феврале 2005 года он превратился в один из крупнейших ресурсов покемонов в Интернете. Эта постоянно растущая вики, являющаяся частью Bulbagarden, поддерживается Bulbanews, Bulbagarden Archives и форумами Bulbagarden.

Веб-сайт: bulbapedia.bulbagarden.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Bulbapedia, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Wikispecies

Wikispecies

species.wikimedia.org

Sacramento Bee

Sacramento Bee

sacbee.com

Coldwell Banker

Coldwell Banker

coldwellbanker.com

9GAG

9GAG

9gag.com

Golden

Golden

golden.com

Brilliant Pala

Brilliant Pala

brilliantpala.org

UPS

UPS

ups.com

TAP Air Portugal

TAP Air Portugal

flytap.com

Something Awful

Something Awful

somethingawful.com

AgapeWORKS

AgapeWORKS

agapeworks.azurewebsites.net

ChicMe

ChicMe

chicme.com

Paylocity

Paylocity

access.paylocity.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности