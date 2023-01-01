Бульбапедия — это энциклопедия покемонов, в которую каждый может внести свой вклад. С момента своего запуска в феврале 2005 года он превратился в один из крупнейших ресурсов покемонов в Интернете. Эта постоянно растущая вики, являющаяся частью Bulbagarden, поддерживается Bulbanews, Bulbagarden Archives и форумами Bulbagarden.

Веб-сайт: bulbapedia.bulbagarden.net

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