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Golden

Golden

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Веб-сайт: golden.com

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Голден картирует человеческие знания, используя машинный интеллект, чтобы создать первую в мире самоконструируемую энциклопедию. Golden содержит миллионы взаимосвязанных тем и позволяет пользователям создавать, вносить и сравнивать знания в рамках мощной вики.

Веб-сайт: golden.com

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