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Scoop.it

Scoop.it

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: scoop.it

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Scoop.it в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Scoop.it позволяет профессионалам и предприятиям исследовать и публиковать контент с помощью своего инструмента курирования контента.

Веб-сайт: scoop.it

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Scoop.it, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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