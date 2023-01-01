Альтернативы - Scoop.it
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio предлагает инструмент для поиска контента, который упрощает создание блогов и социальных сетей для бизнеса в любой нише или на рынке.
Sniply
sniply.io
Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...
Blogely
blogely.com
Blogely — это комплексные исследования, беспрепятственный опыт написания, комплексная организация всего контента, простое SEO на странице для нетехнических специалистов, удобный доступ к сканеру плагиата и, конечно же, легкая публикация на CMS (WordPress, Ghost, Medium, и т. д.) платформы. Это помог...
Tagbox
taggbox.com
Taggbox is the ultimate UGC platform for marketers and business owners. We help you effectively use the power of user-generated content(UGC) for bringing the human touch to your marketing. Taggbox Widget, as a global leader in the digital space, helps you collect, curate, and present the best UGC fr...
SpidWit
spidwit.com
Spidwit находит и систематизирует контент в Интернете. Он осуществляет поиск среди тысяч лучших сайтов, предоставляя высококачественные новости, видео, изображения и цитаты для конкретной отрасли, экономя время и энергию.
Re4m
re4m.io
Re4m — это облачная креативная платформа, которая позволяет командам брендов, дизайнерам и местным маркетологам планировать, создавать и публиковать вдохновляющий, эффективный контент и креативные кампании в любом масштабе. Созданная командой опытных маркетологов, Re4m оптимизирует разрозненные и гр...
EasyContent
easycontent.io
EasyContent помогает вам повысить продуктивность вашей контент-группы с помощью автоматизированных рабочих процессов, управления утверждениями, совместной работы в режиме реального времени, уведомлений и отчетов.
Fugo
fugo.ai
Fugo — это интеллектуальное облачное программное обеспечение для управления контентом Digital Signage (CMS), которое позволяет предприятиям любого размера легко удаленно управлять контентом для сетей с малыми и большими экранами. Благодаря современному и дружественному пользовательскому интерфейсу у...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.
UpContent
upcontent.com
UpContent помогает пользователям завоевывать доверие своей аудитории посредством поиска, совместной работы и распространения тщательно подобранного контента на различных платформах.