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Альтернативы - Scoop.it

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio предлагает инструмент для поиска контента, который упрощает создание блогов и социальных сетей для бизнеса в любой нише или на рынке.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...

Blogely

Blogely

blogely.com

Blogely — это комплексные исследования, беспрепятственный опыт написания, комплексная организация всего контента, простое SEO на странице для нетехнических специалистов, удобный доступ к сканеру плагиата и, конечно же, легкая публикация на CMS (WordPress, Ghost, Medium, и т. д.) платформы. Это помог...

Tagbox

Tagbox

taggbox.com

Taggbox is the ultimate UGC platform for marketers and business owners. We help you effectively use the power of user-generated content(UGC) for bringing the human touch to your marketing. Taggbox Widget, as a global leader in the digital space, helps you collect, curate, and present the best UGC fr...

SpidWit

SpidWit

spidwit.com

Spidwit находит и систематизирует контент в Интернете. Он осуществляет поиск среди тысяч лучших сайтов, предоставляя высококачественные новости, видео, изображения и цитаты для конкретной отрасли, экономя время и энергию.

Re4m

Re4m

re4m.io

Re4m — это облачная креативная платформа, которая позволяет командам брендов, дизайнерам и местным маркетологам планировать, создавать и публиковать вдохновляющий, эффективный контент и креативные кампании в любом масштабе. Созданная командой опытных маркетологов, Re4m оптимизирует разрозненные и гр...

EasyContent

EasyContent

easycontent.io

EasyContent помогает вам повысить продуктивность вашей контент-группы с помощью автоматизированных рабочих процессов, управления утверждениями, совместной работы в режиме реального времени, уведомлений и отчетов.

Fugo

Fugo

fugo.ai

Fugo — это интеллектуальное облачное программное обеспечение для управления контентом Digital Signage (CMS), которое позволяет предприятиям любого размера легко удаленно управлять контентом для сетей с малыми и большими экранами. Благодаря современному и дружественному пользовательскому интерфейсу у...

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.

UpContent

UpContent

upcontent.com

UpContent помогает пользователям завоевывать доверие своей аудитории посредством поиска, совместной работы и распространения тщательно подобранного контента на различных платформах.

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