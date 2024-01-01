GoodBooks — это современная информационная система EERP. Расширенное планирование ресурсов предприятия (EERP) — это передовая методология программного обеспечения для управления. GoodBooks — это модульное приложение, позволяющее клиентам интегрировать свои системы по мере их использования, внедряя модули в зависимости от критичности бизнеса. В число клиентов входят малые и средние предприятия, средние и крупные предприятия в различных отраслях и вертикалях, включая производство, услуги, логистику, розничную торговлю и т. д.

Веб-сайт: goodbookserp.com

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