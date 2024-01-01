GoodBooks

GoodBooks

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Веб-сайт: goodbookserp.com

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GoodBooks — это современная информационная система EERP. Расширенное планирование ресурсов предприятия (EERP) — это передовая методология программного обеспечения для управления. GoodBooks — это модульное приложение, позволяющее клиентам интегрировать свои системы по мере их использования, внедряя модули в зависимости от критичности бизнеса. В число клиентов входят малые и средние предприятия, средние и крупные предприятия в различных отраслях и вертикалях, включая производство, услуги, логистику, розничную торговлю и т. д.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: goodbookserp.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением GoodBooks, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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Odoo

Odoo

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QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

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Microsoft Dynamics 365

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NetSuite

NetSuite

netsuite.com

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QuickBooks Self-Employed

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