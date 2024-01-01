ClearML — это ведущее комплексное решение с открытым исходным кодом для внедрения искусственного интеллекта на предприятии, которому доверяют ведущие компании из списка Fortune 500, предприятия, научные круги и инновационные стартапы по всему миру. Мы даем клиентам возможность создавать непрерывные рабочие процессы машинного обучения — от управления экспериментами и оркестрации до управления данными и планирования с последующим предоставлением и обслуживанием — для достижения быстрейшего времени создания машинного обучения, наименьшего времени окупаемости и повышения производительности. Таким образом, ClearML ускоряет внедрение машинного обучения во всех бизнес-подразделениях, помогая компаниям реализовать свой потенциальный доход и материализовать свои инвестиции в машинное обучение. Благодаря тысячам развертываний и активному заинтересованному сообществу ClearML трансформирует пространство машинного обучения, объединяя программное обеспечение, машинное обучение и автоматизацию.

Веб-сайт: clear.ml

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