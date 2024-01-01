Zego — компания по автоматизации управления недвижимостью, которая упрощает громоздкие, но важные рабочие процессы для менеджеров и ассоциаций. Наша современная платформа ускоряет рост NOI и снижает риски, помогая клиентам масштабировать ресурсы, укреплять доверие и принимать решения на основе данных. Автоматизированные рабочие процессы Zego, от управления платежами и коммунальными услугами до взаимодействия с жильцами, легко интегрируются с ведущими системами управления недвижимостью, предоставляя пользователям точную информацию в режиме реального времени. С момента своего создания в 2003 году Zego (компания, занимающаяся глобальными платежами) превратилась из ведущего поставщика платежей в комплексную платформу автоматизации управления недвижимостью. Zego насчитывает более 350 сотрудников и обслуживает 7000 компаний по жилой недвижимости и более 15 миллионов квартир по всей стране. Узнайте больше о том, что делает Zego одной из лучших платформ автоматизации рабочих процессов для управления недвижимостью, на сайте gozego.com.

Веб-сайт: gozego.com

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