Преодоление разрыва между переводом и разработкой с помощью locize, современной и доступной платформы управления локализацией. Это делает ваш веб-сайт, приложение, игру или любой другой проект глобальным, ярким и более привлекательным, особенно при использовании возможностей непрерывной локализации.

Веб-сайт: locize.com

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